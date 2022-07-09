Россиянин Бакши победил Диланяна из Армении нокаутом в поединке на турнире RCC Boxing

Россиянин Глеб Бакши победил представителя Армении Манука Диланяна в поединке на турнире RCC Boxing в Екатеринбурге.

Бой завершился техническим нокаутом в первом раунде.

Диланян потерпел девятое поражение в 23 поединках. На его счету 12 побед и два ничейных исхода. 26-летний Бакши провел дебютный поединок в профессиональном боксе. Спортсмен является чемпионом мира 2019 года и бронзовым призером Олимпиады в Токио.

Международный турнир по боксу от RCC Boxing Promotions проходит в Екатеринбурге на пятитысячной арене «Уралец».