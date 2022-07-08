Курбанов оказался тяжелее Тейшейры перед боем на турнире RCC Boxing Promotions

Завтра, 9 июля, в Екатеринбурге на пятитысячной арене «Уралец» состоится международный турнир по боксу от RCC Boxing Promotions. Шоу возглавит поединок Магомеда Курбанова (22-0, 16 КО) и Патрика Тейшейры (31-3, 22 КО).

Напомним, что их первый поединок должен был состояться в декабре 2021, но сорвался за несколько часов до выхода в ринг.

В со-главной паре встретятся Павел Силягин (10-0, 5 КО) и Хосе де Хесус Масиас (28-10-4, 14 КО).

Как сообщает пресс-служба турнира, сегодня, 8 июля, боксеры встали на весы и провели первый стердаун. Курбанов перед оем показал на весах 70,9 кг, а его соперник оказался немного легче — 70,65 кг. Силягин и Масиас показали разницу всего лишь в пять граммов — 76,05 и 76 кг соответственно.