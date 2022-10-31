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Фьюри сорвался на журналиста: «Я больше не дам тебе никаких интервью, мелкий ты лысый алкаш»

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри сорвался на журналиста
Давид Хачатрян
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Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0) во время интервью на YouTube-канале True Geordie сорвался на журналиста после того, как тот раскритиковал его третий бой с Дереком Чисорой (33-12).

«Какая разница, нравится тебе этот бой или нет? — сказал Фьюри в подкасте True Geordie. — Чисора добился в боксе больше, чем 10 таких как ты критиков вместе взятых. Он дрался с сильнейшими. С чего ты вообще решил, что можешь осуждать его за поражения? Я все равно проведу с ним бой. Смотреть или не смотреть — это тебе решать, но 60 тысяч человек уже купили билеты на наш поединок.

Не тебе критиковать Чисору, ты меня понял? По мне ты вообще просто какой-то мелкий алкаш. Я больше не дам тебе никаких интервью, мелкий, лысый алкаш-онанист. Поцелуй мои яйца, мелкий ты задрот».

Фьюри подерется с Чисорой 3 декабря на стадионе ФК «Тоттенхэм» в Лондоне. Бой пройдет за титул WBC в супертяжелом весе.

Дерек Чисора
Тайсон Фьюри
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