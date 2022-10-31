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Сегодня, 18:23

Федерация бокса России ввела новый чемпионский титул — «Чемпион Содружества»

Иван Шитик
Корреспондент
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Департамент профессионального бокса Федерации бокса России представляет новый чемпионский титул — «Чемпион Содружества», сообщает пресс-служба организации.

Титульные десятираундовые бои будут проходить по правилам профессионального бокса. До конца 2022 года Федерация бокса России планирует разыграть пояса в четырех весовых категориях.

«Необходимость появления нового титула RBF Intercontinental была продиктована изменениями в политической конъюнктуре профессионального бокса. Спортсменам Российской Федерации понадобился свой международный титул. Боксерское сообщество государств — бывших союзных республик единогласно поддержало создание такого титула. Тем самым предполагается, что титульные поединки RBF Intercontinental будут проходить не только в России, но и в странах-участницах Содружества», — говорится в заявлении федерации.

Источник: https://rusboxing.ru/news/4580
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