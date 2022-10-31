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Сегодня, 13:44

Решение о выходе Бивола на бой с Рамиресом под флагом России может быть принято в день поединка

Анна Горшкова
Корреспондент
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Решение по вопросу о выходе чемпиона мира по версии WBA Дмитрия Бивола под российским флагом на бой против мексиканца Хильберто Рамиреса может быть принято в день поединка, сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов поединка.

«Переговоры по данному вопросу идут между всеми заинтересованными сторонами. Окончательное решение может быть принято в день боя», — приводит ТАСС слова организатора.

Бивол подерется с Рамиресом 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ). На кону будет стоять пояс WBA в полутяжелом весе.

На счету 31-летнего россиянина 20 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения. У 31-летнего мексиканца 44 победы (30 нокаутом) и ни одного поражения.

Источник: https://tass.ru/sport/16203251
Бокс
Дмитрий Бивол
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