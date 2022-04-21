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Чемпион России по рукопашному бою уверен в победе Чудинова над Абдугофуровым

Иван Торопцев
Корреспондент
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Чемпион России по рукопашному бою Эльдар Кенкерли считает Федора Чудинова явным фаворитом в поединке с Азизбеком Абдугоруфовым в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия».

«Ну, явный фаворит, конечно, наш боксер Федор Чудинов, хотя узбекские боксеры всегда славились своей жесткостью, своей выносливостью. Поэтому тоже, вероятно, интрига будет присутствовать, но опыт Чудинова сыграет роль, и я ставлю на Федора», — приводит РЕН ТВ слова Кенкерли.

Поединок Чудинова и Абдугофурова станет главным событием турнира «Бойцовский клуб. Суперсерия», победитель получит чемпионский пояс «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Турнир «Бойцовский клуб. Суперсерия» состоится 29 апреля в «Вегас-Сити-Холле» в Москве. Канал РЕН ТВ покажет событие в прямом эфире.

Билеты на турнир «Бойцовский клуб. Суперсерия» можно купить по ссылке.

Источник: https://ren.tv/news/sport/966065-kenkerli-verit-v-pobedu-chudinova-na-turnire-boitsovskogo-kluba-ren-tv
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