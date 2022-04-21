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Алоян: «Чудинов — фаворит боя с Абдугофуровым, но главное — не наломать дров»

Алоян сделал прогноз на бой Чудинова и Абдугофурова
Иван Торопцев
Корреспондент
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Боксер Михаил Алоян сделал прогноз на поединок между Федором Чудиновым и Азизбеком Абдугофуровым в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия».
«Федор Чудинов у нас довольно таки опытный боксер-профессионал, поэтому все-таки я думаю, что все равно победа должна быть за ним. Федор должен использовать все навыки и опыт, тогда у него не должно быть проблем. Но главное — не наломать на свою голову дров, скажем так, не придумывать велосипед», — приводит РЕН ТВ слова Алояна.
По словам Алояна, Чудинову не нужно подстраиваться под сопернрка.
«Я считаю, что ему нужно работать, скажем так, называется термин «активный второй номер». То есть держать соперника в напряжении, использовать его промахи, его ошибки, заполнять каждую атаку своей контратакой. И вот такие моменты использовать, ошибки соперника», — добавил боксер.

Поединок Чудинова и Абдугофурова станет главным событием турнира «Бойцовский клуб. Суперсерия», победитель получит чемпионский пояс «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Турнир «Бойцовский клуб. Суперсерия» состоится 29 апреля в «Вегас-Сити-Холле» в Москве. Канал РЕН ТВ покажет событие в прямом эфире. Билеты на турнир «Бойцовский клуб. Суперсерия» можно купить по ссылке.

Источник: https://ren.tv/news/sport/966064-aloian-dal-prognoz-na-boi-chudinova-protiv-abdugofurova
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