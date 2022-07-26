«Бойцовский клуб РЕН ТВ» впервые покажут на киноэкранах

Предстоящий турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 5 августа, впервые будет показан на больших киноэкранах, информирует РЕН ТВ.

Событие будет транслироваться не только на телеканале, но и в сети кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино».

Напомним, что главным поединком вечера станет встреча Джеффа Монсона и Вячеслава Дацика. Оба бойца уже вовсю готовятся к предстоящей встрече.

Также в рамках вечера пройдет поединок короля кулачных промоушенов Гаджи Наврузова против бразильского единоборца Фернандо Родригеса.

Кроме того на ринг выйдут российские бойцы ММА и популярные видеоблогеры — Святослав Коваленко и Саша Стоун.

Помимо них в бою сойдутся один из главных звезд кулачных боев Николай Чибисов и известный боец в мире поп-ММА Андрей Ефимовов.