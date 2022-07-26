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Сегодня, 17:08

«Бойцовский клуб РЕН ТВ» впервые покажут на киноэкранах

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Предстоящий турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 5 августа, впервые будет показан на больших киноэкранах, информирует РЕН ТВ.

Событие будет транслироваться не только на телеканале, но и в сети кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино».

Напомним, что главным поединком вечера станет встреча Джеффа Монсона и Вячеслава Дацика. Оба бойца уже вовсю готовятся к предстоящей встрече.

Также в рамках вечера пройдет поединок короля кулачных промоушенов Гаджи Наврузова против бразильского единоборца Фернандо Родригеса.

Кроме того на ринг выйдут российские бойцы ММА и популярные видеоблогеры — Святослав Коваленко и Саша Стоун.

Помимо них в бою сойдутся один из главных звезд кулачных боев Николай Чибисов и известный боец в мире поп-ММА Андрей Ефимовов.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1004967-boitsovskii-klub-ren-tv-vpervye-pokazhut-na-kinoekranakh
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