Чемпион Hardcore Boxing Никулин: «Я российский Джейк Пол»

Чемпион Hardcore Boxing Тимур Никулин отреагировал на слова Рамазана Исмаилова о том, что Никулин не нужен Магомедову Исмаилову. Также Никулин считает себя российской версией Джейка Пола.

«Видите, Рамазан Исмаилов накидывает пух своему брату. Все мы видели, как Магомед Исмаилов задышал после шести раундов. А что бы с ним произошло после седьмого и восьмого? По-моему, он бы устал от своей же усталости. Уважение Ивану Штыркову, но он не такой, как я. Он просто бьет. Дяде Рамазану нужно подумать и вернуться на орбиту Земли. Я — российский Джейк Пол», — цитирует Никулина MMA.Metaratings.ru.

В прошлом поединке Исмаилов победил Ивана Штыркова в поединке по правилам бокса.