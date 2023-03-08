Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 22:59

Чемпион Hardcore Boxing Никулин: «Я российский Джейк Пол»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Чемпион Hardcore Boxing Тимур Никулин отреагировал на слова Рамазана Исмаилова о том, что Никулин не нужен Магомедову Исмаилову. Также Никулин считает себя российской версией Джейка Пола.

«Видите, Рамазан Исмаилов накидывает пух своему брату. Все мы видели, как Магомед Исмаилов задышал после шести раундов. А что бы с ним произошло после седьмого и восьмого? По-моему, он бы устал от своей же усталости. Уважение Ивану Штыркову, но он не такой, как я. Он просто бьет. Дяде Рамазану нужно подумать и вернуться на орбиту Земли. Я — российский Джейк Пол», — цитирует Никулина MMA.Metaratings.ru.

В прошлом поединке Исмаилов победил Ивана Штыркова в поединке по правилам бокса.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Бокс
Джейк Пол
Магомед Исмаилов
0
Читайте также
«Впервые встала на коньки в 79 лет». Команда пенсионерок из глубинки мечтает сразиться с Канадой
Обливал водой болельщиков, дрался больше всех. Канадский тафгай наводил ужас на всю НХЛ
Путин заявил о прямой угрозе безопасности России
Журналистку Daily Mail шокировали прилавки российских магазинов после года санкций
Муж блогера Лерчек объяснил происхождение 10 паспортов и 8 кг золота
Президент Польши назвал полезным для Европы уничтожение «Северных потоков»
Популярное видео
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Шевченко — Грассо: видеообзор боя UFC 285
Мурат Гассиев vs Майк Балогун: тяжелейший нокаут
Махачев — Волкановски: видеообзор боя UFC 284
Яир Родригез — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC 284
Зубайра Тухугов — Элвес Бреннер: видеообзор боя UFC 284
Гловер Тейшейра — Джамал Хилл: видеообзор боя UFC 283
Дейвесон Фигейредо — Брэндон Морено: видеообзор боя UFC 283
Стрикленд — Имавов: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Сориано — Копылов: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Нурмагомедов — Барселос: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Арман Царукян — Дамир Исмагулов: видеообзор боя UFC Fight Night 216
Ян Блахович — Магомед Анкалаев: видеообзор боя UFC 282
Пэдди Пимблетт — Джаред Гордон: видеообзор боя UFC 282
Брайс Митчелл — Илия Топурия: видеообзор боя UFC 282
Тай Туиваса — Сергей Павлович: видеообзор боя UFC on ESPN 42
Исраэль Адесанья — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 281
Дастин Порье — Майкл Чендлер: видеообзор боя UFC 281
Тагир Уланбеков — Нейт Манесс: видеообзор боя UFC Vegas 64
Чарльз Оливейра — Ислам Махачев: видеообзор боя UFC 280
Ян — О'Мэлли: видеообзор боя UFC 280
Оздемир — Крылов: видеообзор боя UFC 280
Нурмагомедов — Омаргаджиев: видеообзор боя UFC 280
Олейник — Латифи: видеообзор боя UFC Fight Night 211
Борщев — Дэвис: видеообзор боя UFC Fight Night 211
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чемпион Hardcore Boxing Тимур Никулин снова подшутил над Магомедов Исмаиловым
Новости
RSS RSS
Все новости