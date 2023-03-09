Тим Цзю — Тони Харрисон: дата и время начала боя, когда состоится поединок

В ночь на 12 марта в Сиднее в Qudos Bank Arena австралийский боксер с русскими корнями Тим Цзю проведет поединок с американцем Тони Харрисоном. Их бой станет главным событием вечера и пройдет за временный титул чемпиона WBO в первом среднем весе.

Поединок Цзю — Харрисон начнется около 06.00 по московскому времени. Прямая трансляция турнира пройдет на телеканалах «Матч Боец» и matchtv.ru.

На счету 32-летнего Харрисона в боксе — 29 побед, три поражения и одна ничья. 21 поединок американец завершил нокаутом. Последний поединок Харрисон единогласным решением выиграл у испанца Серхио Гарсии и завоевал вакантный титул чемпиона по версии WBC Silver в первом среднем весе.

У 28-летнего Цзю в боксе — 21 победа и 0 поражений. 15 боев Тимофей завершил досрочно. Он является сыном члена Международного зала боксерской славы, россиянина Кости Цзю. 26 марта 2022-го состоялся поединок Тим Цзю выиграл бой единогласным решением судей у Террелла Гауши за пояс WBO Global в первом среднем весе.