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Брудов поделился ожиданиями от боя Гассиев — Валлиш

14:57
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Российский боксер Валерий Брудов поделился своими ожиданиями от предстоящего боя Мурата Гассиева с немцем Михаэлем Валлишем.

«Я с великим уважением отношусь к этому боксеру (Гассиеву). В свое время, миллион лет назад, я был приглашен как спарринг-партнер, в Челябинске мы спарринговались не раз. Очень достойный боксер и человек. Одним из тренеров у него был тот парень, с которым я боксировал еще на чемпионате России по любителям. Сильные стороны Гассиева известны — это мощный удар и хорошая обученность боксерскому мастерству. Мурат — очень достойный боец. Я считаю, что все шансы на его стороне», — приводит слова Брудова РЕН ТВ.

22 июля в Москве на арене «Динамо» Гассиев проведет поединок с Валлишем. Бой в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

На счету 27-летнего Гассиева 27 побед и 1 поражение. У 35-летнего Валлиша 22 победы и 4 поражения.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/v-rossii/859630-bokser-brudov-podelilsia-ozhidaniiami-ot-boia-gassiev-vallish

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