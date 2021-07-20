Боксер Валлиш: «Очень нравится Москва. Если бы переехал в Россию, я бы тут жил»

Немецкий боксер Михаэль Валлиш прогулялся по Москве и поделился впечатлениями о городе перед боем против россиянина Мурата Гассиева.

«Мне очень нравится Москва. Красивый город. Тут много старых зданий. Вы сохранили свою культуру. В Германии во многих больших городах они не сохранили свою культуру. Тут очень красиво.

Здесь проживает много культур, это самый крупный город в России, моя мама тут родилась. Если бы я переехал в Россию, я бы жил в Москве. Прогулка была отличная. Я много всего увидел. Мне все очень понравилось.

У нас будет тренировка, так что не будет много времени. Но если оно появится, я бы хотел изучить город получше. Вернулся бы сюда, посмотрел город, реку, увидел бы как можно больше», — приводит слова Валлиша РЕН ТВ.

Поединок Гассиева и Валлиша за пояс WBA Asia в супертяжелом весе состоится 22 июля в Москве на волейбольной арене «Динамо». РЕН ТВ покажет его в прямом эфире.