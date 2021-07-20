Гассиев провел открытую тренировку перед поединком с немцем Валлишем
16:48
Российский боксер Мурат Гассиев и немец Михаэль Валлиш провели открытую тренировку перед поединком за пояс WBA Asia в супертяжелом весе.
«Я совершенно спокоен. Они видели мои предыдущие бои. Они видели мои изъяны, но я настраиваюсь на свой бой», — приводит слова Валлиша РЕН ТВ со ссылкой на «Известия».
Отмечается, что после тренировки оба бойца повторно устроили битву взглядов.
Поединок Гассиева и Валлиша состоится 22 июля в Москве на волейбольной арене «Динамо». РЕН ТВ покажет его в прямом эфире.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/859654-gassiev-provel-otkrytuiu-trenirovku-pered-boem-za-titul-wba-asia
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