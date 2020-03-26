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Бой Поветкин — Уайт пока не планируют переносить из-за коронавируса

20:15
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Бой между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом пока не планируется переносить из-за коронавируса, сообщает ТАСС.

Бой планируется провести 2 мая в Манчестере. Победитель поединка станет претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе.

Всего в активе 40-летнего россиянина 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья. На счету 31-летнего Уайта 27 побед (18 нокаутом) и одно поражение.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 471 783 человек. Умерших — 21 306, выздоровевших — 114 858. В России на данный момент 658 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8087045

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