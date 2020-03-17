BoxingScene: Бой Альвареса и Сондерса перенесен на начало июня из-за коронавируса

Поединок между чемпионом WBO в суперсреднем весе Билли Джо Сондерсом и чемпионом WBA в среднем дивизионе Саулем Альваресом перенесен в связи с пандемией коронавируса, сообщает BoxingScene.

По информации источника, поединок состоится в начале июня, хотя изначально планировалось провести его 2 мая в Лас-Вегасе на «Т-Мобайл Арене».

В последнем поединке 29-летний Альварес победил Сергея Ковалева, нокаутировав россиянина в 11-м раунде. Всего на счету мексиканца 56 боев, из них Канело выиграл 53 (36 — нокаутом), один раз уступил, а еще два поединка завершились вничью. 30-летний Сондерс одерживал победу в каждом из 29 своих поединков в профессиональном боксе (14 — нокаутом).

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 185 067 человек. Умерших — 7330, выздоровевших — 80 236. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Корея.

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