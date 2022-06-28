Боксер Майки Гарсия сообщил о завершении карьеры

Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Майки Гарсия (40-2) сообщил, что больше не является действующим боксером.

Об этом он написал в статусах профиля в социальных сетях.

«Майки Гарсия, общественный деятель, чемпион мира в отставке в 126, 130, 135, 140 фунтах», — написал спортсмен.

Прошлый бой Гарсия проиграл Сандору Мартину (40-2) 16 октября 2021 года на «Чекчанси Парк» во Фресно, США. Гарсия проиграл большинством судейских записок со счетом 95-95, 97-93 и 97-93.