Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 13:08

Боксер Майки Гарсия сообщил о завершении карьеры

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Майки Гарсия (40-2) сообщил, что больше не является действующим боксером.

Об этом он написал в статусах профиля в социальных сетях.

«Майки Гарсия, общественный деятель, чемпион мира в отставке в 126, 130, 135, 140 фунтах», — написал спортсмен.

Прошлый бой Гарсия проиграл Сандору Мартину (40-2) 16 октября 2021 года на «Чекчанси Парк» во Фресно, США. Гарсия проиграл большинством судейских записок со счетом 95-95, 97-93 и 97-93.

Бокс
0
Читайте также
Топ-5 продуктов, которые категорически нельзя употреблять в жару. Советы экспертов
Все хотят супербой Бивол – Бетербиев. Но он может сорваться из-за жадности и британского боксера
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дмитрий Кудряшов: «Нельзя судить о навыках Исмаилова в боксе по бою с Дуродолой»

Бетербиев назвал вынужденной мерой выступления под канадским флагом
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости