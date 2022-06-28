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Сегодня, 13:22

Бетербиев назвал вынужденной мерой выступления под канадским флагом

Давид Хачатрян
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Чемпион IBF и WBC в полутяжелом весе Артур Бетербиев (17-0) признался, что выступать под канадским флагом в бою с Джо Смитом-младшим (28-4) было вынужденной мерой.

«Это было вынуждено, — сказал Бетербиев журналистам по прилету в Россию. — Один раз за всю карьеру выступил под канадским флагом. До этого выступал всегда под российским — надеюсь, меня не будут строго судить».

Бетербиев объединил титулы WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе, победив американца Джо Смита техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 18 июня в «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.

Бокс
Артур Бетербиев
Джо Смит
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