Бетербиев назвал вынужденной мерой выступления под канадским флагом

Чемпион IBF и WBC в полутяжелом весе Артур Бетербиев (17-0) признался, что выступать под канадским флагом в бою с Джо Смитом-младшим (28-4) было вынужденной мерой.

«Это было вынуждено, — сказал Бетербиев журналистам по прилету в Россию. — Один раз за всю карьеру выступил под канадским флагом. До этого выступал всегда под российским — надеюсь, меня не будут строго судить».

Бетербиев объединил титулы WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе, победив американца Джо Смита техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 18 июня в «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.