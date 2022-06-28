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Дмитрий Кудряшов: «Нельзя судить о навыках Исмаилова в боксе по бою с Дуродолой»

Российский боксер Кудряшов оценил навыки Исмаилова в боксе
Анна Горшкова
Корреспондент
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Российский боксер Дмитрий Кудряшов оценил навыки бойца смешанных единоборств Магомеда Исмаилова в боксе.

«Нельзя судить об уровне бокса Магомеда Исмаилова по бою с Дуродолой, это был не бой. Если вам кажется, что этот бой был «чистым», то посмотрите мои бои с Дуродолой и его бои с другими боксерами. Именно поэтому я не могу судить о навыках Исмаилова в боксе», — приводит слова Кудряшова MMA.Metaratings.ru.

В октябре прошлого года Исмаилов проиграл Владимиру Минееву техническим нокаутом в третьем раунде, а в феврале 2022-го победил единогласным решением судей в боксерском поединке нигерийца Оланреваджу Дуродолу.

Кудряшов нокаутом в первом раунде выиграл у Вагаба Вагабова. Боксерский поединок прошел 11 июня в лиге PRAVDA. В послужном списке 36-летнего Кудряшова теперь 25 побед (24 нокаутом) и пять поражений.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/dmitrii-kudryasov-nelzya-sudit-o-navykax-ismailova-v-bokse-po-boyu-s-durodoloi-41856/
Бокс
Дмитрий Кудряшов (бокс)
Магомед Исмаилов
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