Дмитрий Кудряшов: «Нельзя судить о навыках Исмаилова в боксе по бою с Дуродолой»

Российский боксер Дмитрий Кудряшов оценил навыки бойца смешанных единоборств Магомеда Исмаилова в боксе.

«Нельзя судить об уровне бокса Магомеда Исмаилова по бою с Дуродолой, это был не бой. Если вам кажется, что этот бой был «чистым», то посмотрите мои бои с Дуродолой и его бои с другими боксерами. Именно поэтому я не могу судить о навыках Исмаилова в боксе», — приводит слова Кудряшова MMA.Metaratings.ru.

В октябре прошлого года Исмаилов проиграл Владимиру Минееву техническим нокаутом в третьем раунде, а в феврале 2022-го победил единогласным решением судей в боксерском поединке нигерийца Оланреваджу Дуродолу.

Кудряшов нокаутом в первом раунде выиграл у Вагаба Вагабова. Боксерский поединок прошел 11 июня в лиге PRAVDA. В послужном списке 36-летнего Кудряшова теперь 25 побед (24 нокаутом) и пять поражений.