Батыргазиев и Гаджиалиев прошли процедуру взвешивания накануне боя в Москве

В пятницу, 1 апреля, в Москве состоялась официальная процедура взвешивания участников боксерского турнира, организованного компанией «Dynamo boxing promotions». Шоу состоится 2 апреля.

В главном бою на ринг выйдет олимпийский чемпион Токио Альберт Батыргазиев (5-0, КО 5), противостоять ему будет Гайбатулла Гаджиалиев (8-2-1, КО 3) из Азербайджана.

Вес Батыргазиева на официальной процедуре взвешивания составил 61,1 кг, а Гаджиалиева — 61,15 кг.

В своем последнем бою 23-летний Батыргазиев в декабре прошлого года в Москве техническим нокаутом в четвертом раунде победил венесуэльца Франклина Мансанилью. 30-летний Гаджиалиев, завоевавший бронзу чемпионата Европы-2011, в последний раз выходил на ринг в марте прошлого года, в Екатеринбурге одолев Эржана Тургумбекова из Киргизии.

Полный кард вечера бокса:

1. Абрамян София (РФ) — Заболоцкая Евгения (РФ) — 6 раундов (до 52.2 кг)

2. Ароян Артавазд (РФ) — Смирнов Максим (РФ) — 6 раундов (до 76.2 кг)

3. Кузьмин Никита (РФ) — Мансуров Алибек (Узбекистан) — 6 раундов (до 72.6 кг)

4. Иванов Владимир (РФ) — Степанов Александр (РФ) — 8 раундов (свыше 90.7 кг)

5. Скомороха Алексей (РФ) — Нусруллаев Шугаиб (РФ) — 6 раундов (до 66.7)

6. Иванченко Игорь (РФ) — Сосулин Павел (РФ) — 8 раундов, Титульный бой за звание Чемпиона России (до 69.9 кг)

7. Батыргазиев Альберт (РФ) — Гаджиалиев Гайбатулла (РФ) — 10 раундов, бой за титул EPB (до 61.2 кг)