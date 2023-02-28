Джейк Пол заработал 30 миллионов долларов после поражения Фьюри

Блогер и боксер Джейк Пол (6-1) сообщил, что, несмотря на поражение брату чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0) Томми (9-0), он заработал внушительную сумму денег.

«Твое лицо, когда ты проиграл, но заработал 30 миллионов долларов», — написал Пол, опубликовав видео, как он в одну секунду грустит, а в следующую — улыбается.

Фьюри победил Пола раздельным решением судей (74-75, 76-73, 76-73). Бой состоялся 26 февраля в Саудовской Аравии.