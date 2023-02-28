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Сегодня, 11:06

Уайлдер подтвердил, что ведет переговоры о бое с Нганну

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-2) сообщил, что готов провести два боя с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Франсисом Нганну (17-3), один из которых пройдет в Африке.

«Возможно, я буду драться в мае или июне, а затем в декабре. Бой с Нганну — это реальная перспектива. Мы пытаемся заключить сделку на два боя, один может быть здесь [в Саудовской Аравии], а другой в Африке», — сказал Уайлдер Fight Hub TV.

Нганну не смог договориться с UFC и стал свободным агентом. Он ушел в статусе чемпиона организации.

Бокс
Деонтей Уайлдер
Франсис Нганну
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