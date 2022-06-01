Бивол рассказал, чьи нарезки с лучшими моментами он смотрит перед своим боем

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (20-0) рассказал в подкасте Григория Дрозда, какие фильмы он предпочитает смотреть перед боем, заявил, что накануне поединка смотрит нарезки с лучшими моментами Шугара Рэя Леонарда, а также добавил, что во время подготовки к Саулю Альваресу (57-2) посмотрел полностью только один бой мексиканца.

— Есть какая-то музыка, которую ты слушаешь прямо перед боем? Или какой-то фильм? Что-то, что успокаивает или настраивает.

— Перед этим боем фильмы не смотрел, но мне очень нравится фильм «Четыре пера». «Гладиатор», кстати, тоже нравится, настраивает. Бывает, эти фильмы смотрю. Очень часто смотрю перед боями нарезки с лучшими моментами Шугар Рэя Леонарда. Перед поединком с Канело смотрел его бои, с Дюраном, например. Шугар Рэй Леонард — подвижный, техничный боксер, с хорошей скоростью. Я его ассоциирую с собой, а у него такой сильный соперник, Дюран, или Марвин Хаглер — крепкий, нокаутер. Ты как бы пытаешься проецировать свой бой на их поединок и думаешь: «Вот, Шугар Рэй выиграл. Почему ты не можешь?».

— Смотришь это все прямо перед боем?

— В день боя. Во время подготовки я вообще почти не смотрел никаких боев. Думал: «Надо посмотреть Альвареса», но прямо желания не было. Только под конец я полностью посмотрел его бой с Джейкобсом, потом какие-то нарезки с Мейвезером. Это чисто внутреннее. Иногда бывает, что весь лагерь смотрю бои соперника, но в этот раз почему-то не хотелось.

Бивол победил Сауля Альвареса (57-2) единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.