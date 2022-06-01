Бивол назвал отличие Геннадия Головкина от Сауля Альвареса

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (20-0) считает, что у Сауля Альвареса (57-2) сильный удар, потому что он бьет со всей силы, в то время как у Геннадия Головкина (42-1), по мнению Бивола, есть природная сила, благодаря которой даже его несильный удар получается тяжелым. Об этом Бивол рассказал в подкасте Григория Дрозда.

— Если говорить о силе удара: когда ты видишь человека, ты примерно можешь понять силу. Насколько Сауль сильно бьет? Либо в своем весе он готов всех ронять, а для лайт-хэви это уже совсем другое?

— Нет, для лайт-хэви он тоже сильно бьет, но у него все-таки не природная сила. Он сильно бьет за счет того, что он хочет сильно ударить. Если я замахнусь так же и захочу ударить со всей силы, то у меня получится ненамного слабее, а может и посильнее. Но мы же знаем, есть люди, которые спокойно боксируют, бросают джеб или правую и у них просто каменные удары, хотя они даже не хотят сильно ударить. У Канело такого нет. Не могу сказать, что все его удары тяжелые. Но он же бьет со всей дури. Конечно, когда ты откровенно бьешь, это сильно. Если я замахнусь, то тоже сильно ударю, но в целом сильно не бью, если просто набрасываю. А есть люди, у которых сильный удар — это прирожденный талант.

— В общем, Канело — из разряда крепких парней.

— Он из разряда крепких парней, готовых сильно вкладываться, но он не родился с такой природной силой. Вот у Головкина, мне кажется, больше природная сила. Может, он бьет медленно, но видно, что он бросает и не хочет сильно ударить, но получается тяжелый удар. А Альварес прямо хочет сильно ударить.

Бивол победил Сауля Альвареса (57-2) единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.

В последнем бою Головкин (42-1) одержал досрочную победу над Риотой Муратой (16-3) 10 апреля в Японии и объединил титулы IBF и WBA в среднем весе.