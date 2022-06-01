Эдди Хирн: «Энтони Джошуа проведет в этом году два боя»

Промоутер Эдди Хирн сообщил, что Энтони Джошуа проведет в этом году два боя

Промоутер Эдди Хирн сообщил, что экс-чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-2) должен провести в этом году два боя.

«Джошуа проведет в этом году два боя, — сказал Хирн в интервью YouTube-каналу IFL TV. — Мы рассчитываем, что он будет вновь готов боксировать в декабре».

Ранее Хирн заявил, что Джошуа нокаутирует Александра Усика, а затем встретится за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе с Тайсоном Фьюри (32-0).