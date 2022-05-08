Бивол прокомментировал выигрыш Флойда Мейвезера, который поставил на него в бою с Альваресом

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (20-0) поздравил экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера-младшего, который поставил 10 тысяч долларов на победу россиянина над абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем «Канело» Альваресом (57-1). Видео с интервью Бивола опубликовано на YouTube-канале Behind The Gloves.

— Мейвезер сегодня поставил 10 тысяч долларов на тебя в бою с Альваресом. В итоге он сорвал 52 тысячи долларов!

— Поздравляю, Флойд! Мои поздравления всем тем, кто поставил на меня в этом бою! Это круто! Поздравляю, Флойд!

Бивол победил Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.