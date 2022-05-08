Цзю заявил, что Мейвезер просчитал все риски перед боем с Муром

Знаменитый российский боксер Костя Цзю поделился своими ожиданиями от турнира Global Titans в Дубае, который 14 мая покажет РЕН ТВ.

Он признался, что не сомневается в успехе Флойда Мейвезера, который на данный момент не знает поражений в своей карьере.

«Два пенсионера выходят на ринг. Мейвезеру — 45, а его сопернику — 42. Это возраст, в котором уже не выступают. Но я уверен, что Мейвезер в хорошей форме. И определенный урок он может преподать, как всегда», — сказал Цзю.

По его словам, для Дона Мура этот поединок будет очень важным, потому что он давно не выступал, да и статус у него все же ниже.

«У Мейвезера своя тактика всегда. Он работает на контратаке и будет ловить соперника. Он не побежит вперед. Так как это полупоказательный бой, он не будет стремиться. Для его соперника — это другая возможность, показать себя. Представьте, он раньше на 3-4 категории ниже», — заявил Цзю.

Он отметил, что сам Мейвезер, скорее всего, точно уверен в своих силах.

«Ну, Мейвейзер, он бы однозначно не пошел на этот риск, риск проиграть, он очень хорошо умеет размеривать свои силы, в то время, когда он был на самой высоте, и сейчас, поэтому я не вижу шансов у его соперника выиграть бой», — сказал он.

У 45-летнего Мейвезера 50 побед (27 нокаутом) в 50 поединках в профессиональном боксе. У 42-летнего Мура 18 побед (12 нокаутом) и 1 ничья в профессиональной карьере.

14 мая Флойд Мейвезер проведет бой против Дона Мура на турнире Global Titans. РЕН ТВ и YouTube-канал «Ушатайка» покажут его в прямом эфире, начало трансляции — в 22.00 мск.