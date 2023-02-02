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Сегодня, 20:13

Бивол признан лучшим боксером-профессионалом по версии Федерации бокса России

Ана Горшкова
Корреспондент
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Дмитрий Бивол.
Фото Соцсети

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (21-0) признан лучшим боксером-профессионалом последних трех лет по версии Федерации бокса России.

В связи с пандемией последний Всероссийский боксерский форум прошел в феврале 2020 года в Калининграде, поэтому при определении лучших во многих номинациях брались во внимание достижения за последние три года.

В конце 2022 года Бивол победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе.

Лучшим боксером в олимпийском в боксе по версии Федерации бокса России был признан Альберт Батыргазиев, который в Токио завоевал золотую медаль Игр в весовой категории до 57 кг.

Лучшим боксером среди женщин была признана бронзовый призер Олимпиады-2020 Зенфира Магомедалиева.

Лучшими тренерами в олимпийском боксе стали Руслан Куштанов, Рашидбек, Нурипаша Талибов, а в профессиональном — тренер Бивола Геннадий Машьянов.

Источник: https://rusboxing.ru/news/4836
Бокс
Альберт Батыргазиев
Дмитрий Бивол
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