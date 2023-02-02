Кевин Барри: «Усик ничего Тайсону Фьюри не сделает»

Опытный тренер Кевин Барри считает, что чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (20-0) не сможет потрясти чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0).

«Тайсон Фьюри — особенный, очень необычный боец, — сказал Барри SecondsOut. — Такие, как он, появляются раз в поколение. После трилогии с Деонтеем Уайлдером стало очевидно, что он первый номер в супертяжелом весе.

Он обладает навыками, движением, рефлексами, боксерским IQ, которые необходимы настоящему чемпиону. Учитывая его габариты, рост и размах, это будет очень тяжелый бой для Александра Усика.

Тайсон не будет стоять на месте и позволять Усику диктовать свои условия. Мы увидим агрессивного Тайсона, он будет его изматывать. Лично я верю, что Усик ничего Тайсону Фьюри не сделает. Все мы знаем о стойкости Тайсона Фьюри — мы видели его на канвасе в бою с Уайлдером".

Объединительный бой Усика и Фьюри может состояться весной.

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа 2022-го в Джидде, Саудовская Аравия.

Фьюри в прошлом бою победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря 2022-го на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.