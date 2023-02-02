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Бетербиев назвал бой с Ярдом не самым сложным в карьере

Ана Горшкова
Корреспондент
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Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (19-0) заявил, что бой с Энтони Ярдом не был самым сложным в его карьере.

«У меня были бои, где я выигрывал пояса. А тут — только отстоял. Не могу сказать, что эмоций от боя с Ярдом было больше, чем после победы над тем же Джо Смитом. Когда ты выигрываешь и защищаешь титул — разные ощущения», — приводит слова Бетербиева «КП-Спорт».

В последнем поединке, который состоялся 28 января в Лондоне, Бетербиев техническим нокаутом победил британца Энтони Ярда. Россиянин защитил свои титулы и остался непобежденным.

Источник: КП-Спорт
Бокс
Артур Бетербиев
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