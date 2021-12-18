Бетербиев может провести следующий бой против Бивола
17:02
Чемпион мира по версиям WBC и IBF в весовой категории до 79,38 кг Артур Бетербиев может провести следующий бой против Дмитрия Бивола, информирует ТАСС со ссылкой на команду спортсмена.
Ранее Бетербиев нокаутировал американца Маркуса Брауна и защитил титулы.
«Да, это возможно», — сказали в команде
Бивол владеет титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
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