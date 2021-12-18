Бетербиев может провести следующий бой против Бивола

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в весовой категории до 79,38 кг Артур Бетербиев может провести следующий бой против Дмитрия Бивола, информирует ТАСС со ссылкой на команду спортсмена.

Ранее Бетербиев нокаутировал американца Маркуса Брауна и защитил титулы.

«Да, это возможно», — сказали в команде

Бивол владеет титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).