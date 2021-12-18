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Денис Вильданов ждет реванша против Макса Топора

21:29

Денис Вильданов (по прозвищу Большой Папа), который сломал ногу в бою против Макса Топора, заявил, что ждет реванша.

«Три перелома у меня. Два пришлись на малую берцовую кость, один на лодыжку. Когда падал, то услышал сильный хруст и ощутил страшнейшую боль и не мог встать. На тот момент я думал, что это растяжение, ну максимум связки порвал. Спасибо огромное ребятам, которые меня на руках донесли до скорой. Я не унываю, планирую залечить ногу. Перелом — это временно, мой дух силен. Макс, я обязательно дам тебе реванш, и ты уже не отделаешься такой легкой победой, что я вот так ногу повредил», — сказал Вильданов в разговоре с РЕН ТВ.

Напомним, что турнир «Буря на Волге» прошел в прямом эфире РЕН ТВ в ночь на 18 декабря.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/916940-slomavshii-nogu-v-boiu-s-maksom-toporom-bolshoi-papa-zhazhdet-revansha

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Иван Шитик все материалы автора
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