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Дрозд прокомментировал победу Бабанина в бою против Меконго

16:09
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Боксер Григорий Дрозд прокомментировал победу Максима Бабанина в бою против Оливье Дауда Меконго на турнире «Буря на Волге».

«Максим Бабанин молодец. Сделал спокойно, красиво. Как я полагаю, соперник вышел по замене в последний момент, не готовился должным образом, но в любом случае выглядел достойно. И Максим, конечно, очень технически точно подошел к бою», — отметил Дрозд в интервью РЕН ТВ.

Напомним, что поединок между Максимом Бабаниным и «Черной Пантерой» прошел в рамках турнира «Буря на Волге», который в ночь на 18 декабря в прямом эфире транслировал РЕН ТВ.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/916863-vygliadel-blagorodno-drozd-o-pobede-babanina-nad-chernoi-panteroi

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Иван Шитик все материалы автора
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