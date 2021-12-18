Дрозд прокомментировал победу Бабанина в бою против Меконго

Боксер Григорий Дрозд прокомментировал победу Максима Бабанина в бою против Оливье Дауда Меконго на турнире «Буря на Волге».

«Максим Бабанин молодец. Сделал спокойно, красиво. Как я полагаю, соперник вышел по замене в последний момент, не готовился должным образом, но в любом случае выглядел достойно. И Максим, конечно, очень технически точно подошел к бою», — отметил Дрозд в интервью РЕН ТВ.

Напомним, что поединок между Максимом Бабаниным и «Черной Пантерой» прошел в рамках турнира «Буря на Волге», который в ночь на 18 декабря в прямом эфире транслировал РЕН ТВ.