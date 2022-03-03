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Сегодня, 15:02

Бабанин и Афинни возглавят турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 11 марта

Очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» состоится 11 марта.

Главным событием вечера станет поединок между 33-летним россиянином Максимом Бабаниным и нигерийцем Идрисом Афинни.

Чемпион России по боксу и его соперник проведут бой по правилам бокса. Победитель определится в шести раундах по три минуты.

В соглавном бою вечера на ринге сойдутся Сергей Воробьев и Брахиан Хосе Медина из Доминиканской Республики.

Кроме того, зрители увидят бой звезды поп-MMA Евгения «Молекулы Ада» Орлова и Ислама «Мучителя» Каримова.

Источник: https://ren.tv/news/sport/946390-boi-babanina-i-afinni-stanet-glavnym-sobytiem-turnira-ren-tv-11-marta
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