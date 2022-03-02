Фьюри уверен, что бой с Уайтом не продлится больше 6 раундов

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0) заявил, что он намерен отправить Диллиана Уайта (28-2) в нокаут. Также он добавил, что бой вряд ли продлится всю дистанцию.

«Люди будут обсуждать этот поединок, — приводит слова Фьюри Boxing Scene. — Они будут говорить что-то типа: «Где ты был, когда Фьюри размотал этого парня?». Я думаю, что наш с Уайтом бой является самым громким боем в супертяжелом весе со времен поединка Льюис — Бруно. Это будет фантастическое событие.

Я знаю, что Диллиан готовится к бою. Он будет агрессивным. Мы оба намерены выиграть нокаутом. Когда я ударю по его челюсти, все может закончиться. Это может быть первый или шестой раунд. Не думаю, что мы будем драться больше шести раундов".

Чемпион WBC в супертяжелом весе Фьюри и обязательный претендент и временный чемпион WBC Уайт выйдут на ринг 23 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Давид Хачатрян