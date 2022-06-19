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Артур Бетербиев — Джо Смит: во сколько начало и где смотреть трансляцию боя

Артур Бетербиев проведет бой против Джо Смита в ночь на 19 июня
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Артур Бетербиев.
Фото Global Look Press

В ночь с 18 на 19 июня в Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден» состоится вечер бокса, в главном событии которого сразятся россиянин Артур Бетербиев и американец Джо Смит-младший. Это будет поединок за чемпионские пояса WBC, IBF и WBO.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию боя Артур Бетербиев — Джо Смит. Начнется поединок в период с 05.00 по 06.00 по московскому времени. Также видеотрансляцию противостояния можно посмотреть в прямом эфире на канале ESPN+.

37-летний Бетербиев провел в профессиональном боксе 17 поединков, в которых не потерпел ни одного поражения. В своем крайнем бою, который состоялся 17 декабря 2021 года, россиянин нокаутировал Маркуса Брауна из США.

32-летний Смит в боксе одержал 28 побед и потерпел 3 поражения. 15 января 2022 года американец техническим нокаутом выиграл у соотечественника Стива Джеффрарда.

Артур Бетербиев&nbsp;&mdash; Джо Смит-младший. Артур Бетербиев — Джо Смит-младший: онлайн боя

Бокс
Артур Бетербиев
Джо Смит
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