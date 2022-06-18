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Сегодня, 04:24

Фьюри отказали во въезде в США

Евгений Козинов
Корреспондент
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Чемпиону WBC в супертяжелом весе Тайсону Фьюри (32-0) отказали во въезде в США.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на Sunday World News, сделано это было из-за предполагаемых связей боксера с ирландским криминальным авторитетом Дэниелом Кинаханом. В феврале их сфотографировали вместе в Дубае.

Напомним, Фьюри в последнем бою нокаутировал Диллиана Уайта (28-3) в шестом раунде в поединке 24 апреля на заполненном лондонском стадионе «Уэмбли» и защитил титул WBC в супертяжелом весе.

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