Фьюри отказали во въезде в США

Чемпиону WBC в супертяжелом весе Тайсону Фьюри (32-0) отказали во въезде в США.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на Sunday World News, сделано это было из-за предполагаемых связей боксера с ирландским криминальным авторитетом Дэниелом Кинаханом. В феврале их сфотографировали вместе в Дубае.

Напомним, Фьюри в последнем бою нокаутировал Диллиана Уайта (28-3) в шестом раунде в поединке 24 апреля на заполненном лондонском стадионе «Уэмбли» и защитил титул WBC в супертяжелом весе.