Бетербиев нокаутировал Смита-младшего в бою за титулы WBC, IBF и WBO

Российский боксер Артур Бетербиев в поединке за чемпионские пояса WBC, IBF и WBO победил американца Джо Смита-младшего.

Поединок прошел в Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден» и завершился победой Бетербиева нокаутом во втором раунде. Таким образом, Бетербиев защитил чемпионские пояса WBC и IBF, а также «забрал» пояс WBO, принадлежавший Смиту-младшему.

37-летний Бетербиев провел в профессиональном боксе 18 поединков, в которых не потерпел ни одного поражения. 32-летний Смит в боксе одержал 28 побед и потерпел 4 поражения.