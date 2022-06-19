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Сегодня, 06:32

Бетербиев нокаутировал Смита-младшего в бою за титулы WBC, IBF и WBO

Сергей Разин
корреспондент
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Российский боксер Артур Бетербиев в поединке за чемпионские пояса WBC, IBF и WBO победил американца Джо Смита-младшего.

Поединок прошел в Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден» и завершился победой Бетербиева нокаутом во втором раунде. Таким образом, Бетербиев защитил чемпионские пояса WBC и IBF, а также «забрал» пояс WBO, принадлежавший Смиту-младшему.

37-летний Бетербиев провел в профессиональном боксе 18 поединков, в которых не потерпел ни одного поражения. 32-летний Смит в боксе одержал 28 побед и потерпел 4 поражения.

Артур Бетербиев
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