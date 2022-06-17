В ночь на 19 июня Артур Бетербиев проведет боксерский бой с Джо Смитом

В ночь на 19 июня в Нью-Йорке (США) на арене «Hulu Theater at Madison Square Garden» российский боксер Артур Бетербиев проведет бой с американцем Джо Смитом. В главном поединке вечера на кону будут стоять чемпионские пояса WBC, IBF и WBO.

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию боя Бетербиев — Смит. Их поединок начнется примерно в 05.00 — 06.00 по московскому времени 19 июня. Видеотрансляцию противостояния можно будет посмотреть в прямом эфире на канале ESPN+.

У 37-летнего Бетербиева 17 побед и ни одного поражения в боксе. Свой последний поединок он провел 17 декабря 2021-го. Тогда россиянин нокаутировал американца Маркуса Брауна.

На счету 32-летнего Смита 28 побед и три поражения в боксе. 15 января 2022-го он техническим нокаутом выиграл у американца Стива Джеффрарда.