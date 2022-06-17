Майк Тайсон станцевал и спел в костюме пчелы: очень странное видео

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон опубликовал в своей соцсети видео, где он танцует в костюме пчелы.

«Это не твое дело, Джимми Киммел», — написал Тайсон.

Джеймс Киммел — американский телеведущий, комик, сценарист, продюсер и актер.

Возможно костюм является отсылкой к знаменитой фразе Мухаммеда Али — «порхай как бабочка, жаль как пчела».

Mike Tyson in a Bee suit! ?? pic.twitter.com/WPr6PS6740 — HIPHOP CROWN NATION (@hiphopcnation) June 17, 2022

55-летний Тайсон завершил карьеру боксера в 2005 году после поражения Кевину Макбрайду техническим нокаутом в шестом раунде.