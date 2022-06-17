Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 11:25

Майк Тайсон станцевал и спел в костюме пчелы: очень странное видео

Читать «СЭ» в

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон опубликовал в своей соцсети видео, где он танцует в костюме пчелы.

«Это не твое дело, Джимми Киммел», — написал Тайсон.

Джеймс Киммел — американский телеведущий, комик, сценарист, продюсер и актер.

Возможно костюм является отсылкой к знаменитой фразе Мухаммеда Али — «порхай как бабочка, жаль как пчела».

55-летний Тайсон завершил карьеру боксера в 2005 году после поражения Кевину Макбрайду техническим нокаутом в шестом раунде.

Бокс
Майк Тайсон
0
Читайте также
5 эффективных альтернатив приседаниям в домашних условиях
Дзюба уезжает в Турцию, Черышев — в Россию и первый трансфер Федотова в ЦСКА. Трансферы РПЛ, которые могут произойти в самое ближайшее время
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кудряшов: «Если Дацик действительно отказался со мной драться, то он просто трус»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости