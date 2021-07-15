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Алоян провел тренировку с президентом Международной ассоциации бокса Кремлевым перед боем с Йохана

15 июля 2021, 18:34
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Российский боксер Михаил Алоян провел тренировку с президентом Международной ассоциации бокса (AIBA) Умаром Кремлевым.

«Тренировка с президентом Международной ассоциации бокса (AIBA) Умаром Кремлевым прошла в центре прогресса бокса.

Умар Назарович ведет спортивный образ жизни. Я уже несколько месяцев нахожусь на подготовке в центре прогресса бокса и вижу, как из плотного рабочего графика он выдергивает время и обязательно тренируется, да вы и сами видите, кто подписан на его страницу.

Ездит по странам и там с мальчишками тренируется. Это говорит о его большой вовлеченности в бокс во всем мире, импульс которому он дал. Такой руководитель нужен боксу, а Совет чемпионов Федерации бокса России ему в помощь.

Желаю энергии и здоровья Умару Назаровичу. И пусть процветает наш бокс. Вперед, Россия», — написал Алоян в Instagram.

 

Алоян 22 июля будет биться за титул чемпиона мира по версии WBA с Мчаньей Йохана из Танзании. Поединок пройдет в Москве на волейбольной арене «Динамо».

Бой в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

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