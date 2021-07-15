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Алоян рассказал, над чем работает на тренировках перед боем с Йохана

15 июля 2021, 18:48
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Российский боксер Михаил Алоян провел тренировку перед боем с Мчаньей Йохана из Танзании.

«У нас подводящий микроцикл. На боксерском языке это называется «на сбросе». Нужно выйти на свои лучшие кондиции по скоростному режиму. А по выносливости мы уже все сделали. Основное сейчас — довести быстроту рук, ног, мышления до ума, чтобы 22 июля быть готовым на все 100 процентов», — приводит слова Алояна РЕН ТВ.

Алоян 22 июля будет биться за титул чемпиона мира по версии WBA с Мчаньей Йохана из Танзании. Поединок пройдет в Москве на волейбольной арене «Динамо».

Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет этот бой.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/857979-bokser-aloian-ustroil-vzryvnuiu-trenirovku-pered-boem-s-afrikantsem

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