Алоян высказался о предстоящем бое с Йохана

Российский боксер Михаил Алоян поделился ожиданиями от боя с Мчаньей Йохана из Танзании за титул чемпиона мира по версии WBA.

«У соперника агрессивная манера ведения боя, он идет вперед, пытается играть в силовой бокс. В принципе секрета нет, его задача — меня переломить. Переиграть меня не имеет смысла. Наверное, будет пытаться ломать, будет делать то, что он умеет.

Я не нацеливаюсь на нокаут, иначе бокс не получится, но, если представится шанс, я это сделаю, я воспользуюсь этим шансом», — приводит слова Алояна РЕН ТВ.

22 июля телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет бой Алояна с Йохана. Поединок пройдет в Москве на волейбольной арене «Динамо».