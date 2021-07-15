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Алоян высказался о предстоящем бое с Йохана

15 июля 2021, 17:59
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Российский боксер Михаил Алоян поделился ожиданиями от боя с Мчаньей Йохана из Танзании за титул чемпиона мира по версии WBA.

«У соперника агрессивная манера ведения боя, он идет вперед, пытается играть в силовой бокс. В принципе секрета нет, его задача — меня переломить. Переиграть меня не имеет смысла. Наверное, будет пытаться ломать, будет делать то, что он умеет.

Я не нацеливаюсь на нокаут, иначе бокс не получится, но, если представится шанс, я это сделаю, я воспользуюсь этим шансом», — приводит слова Алояна РЕН ТВ.

22 июля телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет бой Алояна с Йохана. Поединок пройдет в Москве на волейбольной арене «Динамо».

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/857951-interviu-s-bokserom-mikhailom-aloianom-eto-moia-lichnaia-istoriia

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