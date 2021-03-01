Алексей Папин проведет следующий бой 2 апреля в Москве

Произошли небольшие изменения в дате и месте проведения следующего поединка российского боксера Алексея Папина (12-1, 11 КО). Боксер проведет бой против боксера из Чехии Вацлава Пейсара (15-10, 13 КО) не 1 апреля в Краснодаре, как анонсировалось ранее, а 2 апреля в Москве, в СК «Крылья Советов», информирует сайт промоутерской компании «Мира Бокса».

Алексей Папин недавно завершил первый тренировочный сбор перед предстоящим боем и скоро приступит к спаррингам. Российский боксер занимает второе место в рейтинге WBC в первом тяжелом весе и ожидает назначения боя с чемпионом WBC Илунгой Макабу.