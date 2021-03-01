Бой Джошуа и Фьюри должен пройти в июне

Действующий чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа рассказал об организации боя с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

«Июнь должен стать подходящей датой. Поверьте мне», — цитирует Джошуа Boxing News.

12 декабря 2020 года 31-летний Джошуа защитил чемпионские пояса по версиям WBA (Super), WBO, IBF и IBO, нокаутировав болгарина Кубрата Пулева. После этого боя на счету британца стало 24 победы (22 из них нокаутом) и 1 поражение.

Его соотечественник 32-летний Фьюри имеет 30 побед и 1 ничью.