Бой Джошуа и Фьюри должен пройти в июне
19:18
Действующий чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа рассказал об организации боя с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.
«Июнь должен стать подходящей датой. Поверьте мне», — цитирует Джошуа Boxing News.
12 декабря 2020 года 31-летний Джошуа защитил чемпионские пояса по версиям WBA (Super), WBO, IBF и IBO, нокаутировав болгарина Кубрата Пулева. После этого боя на счету британца стало 24 победы (22 из них нокаутом) и 1 поражение.
Его соотечественник 32-летний Фьюри имеет 30 побед и 1 ничью.
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