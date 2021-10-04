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Александр Усик: «Готов биться и с Фьюри, и с Уайлдером»

20:54
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Украинский боксер Александр Усик поделился ожиданиями от поединка Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера.

«Я точно буду смотреть это бой, — цитирует Усика DAZN. — Я не очень много думаю о том, кто победит. Это будет хороший поединок. Не списывайте Уайлдера со счетов, у него всегда есть нокаутирующий удар. Точно буду смотреть бой. Мне интересно, кто победит.

Я буду биться с любым, кто завоюет пояс. Мне все равно, будет это Уайлдер или Фьюри. Я не буду делать прогнозы. Единственный прогноз, который я могу дать, это то, что у меня сегодня будет фантастический ужин".

Ранее Усик победил британца Энтони Джошуа и стал чемпионом мира в супертяжелом весе. Бой Фьюри — Уайлдер состоится в ночь с 9 на 10 октября.

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