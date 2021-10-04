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Александр Усик: «В поединке с Джошуа я был хорош, но в следующий раз я буду еще лучше»

20:06
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Украинский боксер Александр Усик оценил свои действия в поединке против британца Энтони Джошуа.

«В поединке против Энтони Джошуа был хороший Александр Усик, но в следующий раз я буду еще лучше, — цитирует украинца DAZN. — Я не чувствую никаких ограничений. В следующем бою я буду быстрее и сильнее. Всегда нужно преодолевать границы своих возможностей за счет упорной работы, трудовой этики и амбиций. Двигайся вперед и никому не позволяй тебя остановить».

Усик победил Джошуа по очкам единогласным решением судей и завоевал титул чемпиона мира в супертяжелом весе.

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Евгений Петров все материалы автора

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