Александр Усик: «В поединке с Джошуа я был хорош, но в следующий раз я буду еще лучше»

Украинский боксер Александр Усик оценил свои действия в поединке против британца Энтони Джошуа.

«В поединке против Энтони Джошуа был хороший Александр Усик, но в следующий раз я буду еще лучше, — цитирует украинца DAZN. — Я не чувствую никаких ограничений. В следующем бою я буду быстрее и сильнее. Всегда нужно преодолевать границы своих возможностей за счет упорной работы, трудовой этики и амбиций. Двигайся вперед и никому не позволяй тебя остановить».

Усик победил Джошуа по очкам единогласным решением судей и завоевал титул чемпиона мира в супертяжелом весе.