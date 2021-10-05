Валуев дал прогноз перед боем Уайлдера с Фьюри

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBA Николай Валуев заявил, что ожидает яркий бой от третьей встречи Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри.

«Яркий — супертяжелый бой. Это уже третья встреча. Столько воды утекло. Конечно, пандемия сдвигает границы, обрушает все сроки. Но все же мы дождались новой встречи Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри. Важно, что они встречаются», — отметил Валуев в интервью РЕН ТВ.

Он напомнил, что победитель этой схватки встретится с Александром Усиков, недавно одолевшим Джошуа.

«Победитель боя займет пантеон WBC, супертяжелый. И будет встречаться с Александром Усиком. Мы ждем, кто победит данной встречи, потому что определится, кто будет биться с Усиком», — отметил он.

Поединок пройдет уже в это воскресенье, 10 октября, рано утром в 04:45 по Москве. Главный бой покажет РЕН ТВ в прямом эфире.