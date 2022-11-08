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Александр Гвоздик считает Бетербиева лучшим полутяжеловесом мира

Давид Хачатрян
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Артур Бетербиев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший чемпион по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1) заявил, что чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (18-0) — лучший полутяжеловес мира.

«Я считаю Бетербиева первым номером нашей весовой категории, — сказал украинец в интервью YouTube-каналу «ТАЙК МАЙСОН». — На бой с ним нужно выходить как на бой всей жизни. Я должен быть готовым на 100 процентов. Я бы сперва побоксировал с Биволом, а потом можно было бы подраться с Бетербиевым».

Бетербиев объединил титулы WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе, победив американца Джо Смита-младшего (28-4) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 18 июня в «Мэдисон-сквер-гарден», Нью-Йорк, США.

Бивол победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ).

Бокс
Артур Бетербиев
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