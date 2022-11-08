Эдди Хирн назвал вероятных соперников для следующего боя Джошуа

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что экс-чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3) следующий бой может провести против Диллиана Уайта (28-3) или Джермейна Франклина (21-0).

«Многие бойцы себя переоценивают, — отметил Хирн в интервью Fight Hub TV. — Филип Хргович — отличный соперник, он является обязательным претендентом по версии IBF. Мне кажется, что победитель боя Диллиана Уайта и Джермейна Франклина — это очень хороший претендент на следующий поединок с Энтони».

Джошуа в прошлом бою проиграл Александру Усику (20-0) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия).