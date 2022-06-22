Загитова проведет шоу-поединок по боксу с олимпийским чемпионом Батыргазиевым

Российская фигуристка Алина Загитова проведет шоу-поединок по боксу с олимпийским чемпионом Альбертом Батыргазиевым, сообщают РИА «Новости».

«Мне интересно изучать границы своих возможностей и пробовать что-то новое! Бокс как раз тот вид спорта. Я очень рада, что департамент спорта создал подходящие для этого условия. К тому же это отличная возможность показать, что девочки в фигурном катании — настоящие бойцы! Надеюсь, что шоу-спарринг не закончится моей победой в первом же раунде», — приводит слова Загитовой РИА «Новости».

Также о шоу-поединке высказался Батыргазиев.

«Здорово, что спортсмены из других дисциплин пробуют себя в боксе, Поддерживаю решение Алины испытать себя в показательном бое и рад, что так или иначе выступлю ее тренером. Что касается самого поединка, то поработаем красиво и с пользой для нас обоих — это все-таки не битва за чемпионство. Но передышек давать не буду», — отметил боксер.

Поединок между спортсменами состоится 25 июня в «Лужниках» в рамках Дня московского спорта, организованного Департаментом спорта города Москвы.

20 июня издание РИА «Новости» сообщило, что Загитова проведет показательный бой по правилам бокса. Имя соперника станет известно в ближайшее время.

Ранее спортсменка опубликовала фотографию в боксерских перчатках в социальных сетях, написав: «Готовлюсь к чему-то новому».